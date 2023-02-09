Танки «Армата» замечены в зоне проведения СВО

Инновационный российский танк Т-14 «Армата» успешно уничтожает силы противника в ходе специальной военной операции на Украине. Кадры работы бронетехники опубликовал портал «Русская весна».
Военкоры опубликовали в Telegram-канале видео с наглядной демонстрацией присутствия танков «Армата» в зоне СВО и посоветовали читателям «исправляться». Это связано с тем, что некоторые не верили в присутствие танков Т-14 на Украине.
Новейший российский танк Т-14 «Армата» с необитаемой башней впервые показали на Параде Победы в Москве в 2015 году. Это танк нового поколения, способный собирать разведданные, проводить целеуказание и корректировку огня.