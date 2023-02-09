Российские военные вытащили 47 человек из-под завалов после землетрясения в Сирии

Военнослужащие ВС РФ, задействованные в разборе завалов после землетрясения в Сирии, спасли 47 человек. Информацию об этом предоставил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров.
Офицер добавил, что российские бойцы продолжат оказывать содействие в ликвидации последствий в сирийских регионах Латакия, Алеппо и Хама. В стране налажена раздача 38,5 тонны гуманитарной помощи.
«С 6 февраля 2023 года из-под завалов спасено 47 человек», — сказал Егоров.
Землетрясение произошло в понедельник, 6 февраля. По данным местных экстренных служб, жертвами стихии стали по меньше мере 3162 человека.