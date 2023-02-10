Путин открыл новый терминал аэропорта в Новом Уренгое по видеоконференции

В честь столетнего юбилея гражданской авиации в Новом Уренгое состоялось торжественное открытие нового терминала аэропорта. Его открыл президент России Владимир Путин в режиме телемоста.
Российский лидер поздравил работников гражданской авиации и дал им напутственное слово. Путин назвал реконструкцию аэропорта газовой столицы Ямала важным событием. Он поблагодарил всех, кто приложил руку к реализации этого проекта, передает «Ямал-медиа».
После видеообращения Путина в городе торжественно открыли именную доску «Новый пассажирский терминал аэропорта Новый Уренгой им. И. М. Губкина». По словам председателя совета директоров «Ренова» Виктора Вексельберга, аэропорт назвали в честь великого геолога и ученого.