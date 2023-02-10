Путин открыл новый терминал аэропорта в Новом Уренгое по видеоконференции

После видеообращения Путина в городе торжественно открыли именную доску «Новый пассажирский терминал аэропорта Новый Уренгой им. И. М. Губкина». По словам председателя совета директоров «Ренова» Виктора Вексельберга, аэропорт назвали в честь великого геолога и ученого.