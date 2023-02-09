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GT: расследованию Херша о терактах на «Северных потоках» можно доверять

Политика
GT: расследованию Херша о терактах на «Северных потоках» можно доверять

Публикация американского журналиста Сеймура Херша о причастности Вашингтона к подрывам газопроводов «Северный поток» заслуживает доверия. Об этом пишет китайское издание Global Times.

Предыдущая деятельность США, а также методы, которыми они пользуются, могут сигнализировать о том, что Вашингтон причастен к терактам на газопроводах. Кроме того, «Северный поток» уже давно был «бельмом на глазу» у Белого дома.

Напомним, в среду, 8 февраля, американский журналист Сеймур Херш опубликовал расследование, в котором указал, что американские водолазы заложили взрывчатку на российских газопроводах. Сделали они это под прикрытием проведения учений.
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