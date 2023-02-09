Глава Фонда борьбы с репрессиями (ФБР) Мира Тэрада дала интервью известной журналистке из США Ким Иверсен. Ролик был опубликован на YouTube-канале аналитика.
Правозащитница рассказала, как российский ФБР противостоял деятельности украинского националистического сайта «Миротворец». Тэрада пожелала американцам формировать свое мнение, основываясь не только на единственном источнике сведений.
Глава ФБР отметила, что портал «Миротворец» опасен не только для детей, но и для взрослых. Так, его пользователи и администраторы проводят аукционы, предполагающие денежное вознаграждение за убийство людей из списка.
База данных «Миротворца» содержит личные данные более шести тысяч человек. Она используется украинскими правоохранительными органами для задержания и ареста подозреваемых. Тэрада отметила, что наличие информации о детях является «своеобразным меню для педофилов».
Правозащитница осудила американскую технологическую компанию CloudFlare, предоставляющую порталу свои услуги по защите от атак. Портал используется как инструмент для геополитической игры, заключила Тэрада.