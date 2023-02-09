Польский телеканал назвал Владимира Зеленского президентом Великобритании

В эфире показывали речь украинского лидера в Лондоне перед членами британского парламента. Однако в титрах Зеленский был указан как «президент Великобритании». Советник главы МВД Украины Антон Геращинко опубликовал соответствующий скриншот на своей странице в Twitter, передает радио Sputnik.