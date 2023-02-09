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Польский телеканал назвал Владимира Зеленского президентом Великобритании

Политика
Польский телеканал назвал Владимира Зеленского президентом Великобритании

Президента Украины Владимира Зеленского назначили главой Великобритании. По крайней мере, так его указал в титрах польский телеканал TVP Info.

В эфире показывали речь украинского лидера в Лондоне перед членами британского парламента. Однако в титрах Зеленский был указан как «президент Великобритании». Советник главы МВД Украины Антон Геращинко опубликовал соответствующий скриншот на своей странице в Twitter, передает радио Sputnik.

Ранее член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько заявил, что Зеленский надоел многим европейским политикам. Таким образом он прокомментировал слова премьера Италии Джорджи Мелони о «неуместном» приглашении украинского лидера в Париж.
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