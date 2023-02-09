Керченская переправа возобновила работу по перевозке грузовиков в Крым

Спустя четверо суток простоя из-за непогоды Керченская паромная переправа возобновила работу. Между Крымом и Краснодарским краем ходят два больших парома «Лаврентий» и «Мария».
Оба парома большой вместимости. Они могут перевозить до трех десятков средних грузовых машин или около пятнадцати длинномеров. Выполнено уже около десяти рейсов.
Водители грузовых машин несколько суток ожидали отправки на материк накопителях «аэропорт Керчь» и «порт Крым».
Сейчас в аэропорту собрались более шести сотен малотоннажных машин. На месте развернут пункт обогрева, оборудованы биотуалеты. Водителям бесплатно выдают чай или кофе. Организована продажа продуктов.
Дальнобойщики рассказали, что некоторые из них стоят в ожидании уже десять дней. Часть водителей учла ситуацию с погодой и выбрала альтернативный маршрут, который проходит через новые регионы России.