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Грузовик провалился под асфальт на Новосмоленской набережной в Петербурге

Происшествия
Грузовик провалился под асфальт на Новосмоленской набережной в Петербурге

Небольшой грузовик частично провалился под асфальт из-за прорыва трубы на Новосмоленской набережной. Об этом сообщили очевидцы в группе «ВКонтакте» «Питер.Районы (Василеостровский)».

Инцидент произошел утром в четверг возле дома №1. В результате происшествия никто не пострадал. При этом авария на трассе привела к отключению водоснабжения в домах рядом.

Автор поста отметил, что ситуация лишний раз напоминает о «надежности» коммуникаций Северной столицы. Свой пост он сопроводил снимком, на котором видно, что большая часть колеса утонула в яме. Также опубликован ролик, где коммунальщики огораживают место происшествия.
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