Государству необходимо предоставлять больше информации IT-специалистам. Об этом заявил руководитель социальной сети ЯRUS Иван Добровольский. В Госдуме накануне обсудили меры поддержки, которые помогут справиться с «утечкой мозгов» программистов из России. Что думают про возвращение айтишников другие представители отечественной IT-индустрии, узнаем из статьи.
Возвращать уехавших нужно всеми силами. Именно такого мнения придерживается Иван Добровольский. И прежде всего, государство должно объяснить покинувшим страну IT-специалистам, что они могут спокойно вернуться и работать в России.
В то же время, эксперт считает, что кадровый голод и дефицит квалифицированных программистов наша страна испытывала всегда.
«Отъезд какого-то числа айтишников заграницу никак не повлиял в целом на отрасль», — объяснил Иван Добровольский, руководитель социальной сети ЯRUS.
Главным стимулом для возвращения может стать льготная ипотека, считает Антон Горелкин, зампредседателя Комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи.
«В первую очередь надо сделать привлекательным механизм возвращения для тех, кого уволили за границей, особенно специалистов, которые нам нужны», — говорит чиновник.
Глава сообщества IT-предпринимателей при Главы Минцифры РФ Евгений Титаренко уверен, что специалисты информационных технологий больше всего заинтересованы в том, чтобы получить законодательно закреплённую возможность отсрочки от мобилизации.
Однако, «утечка кадров» в сфере IT коснулась не все российские компании. Весь основной состав разработчиков и программистов смогли сохранить в команде социальной cети ЯRUS. Желающих уехать заграницу не оказалось. В ЯRUS айтишники могут получить бесценный опыт по созданию такого уникального продукта, как социальная сеть, а также комфортные условия работы, ДМС и конкурентную заработную плату.