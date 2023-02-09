Ситуацию с «утечкой кадров» в IT-сфере оценил руководитель соцсети Иван Добровольский

Однако, «утечка кадров» в сфере IT коснулась не все российские компании. Весь основной состав разработчиков и программистов смогли сохранить в команде социальной cети ЯRUS. Желающих уехать заграницу не оказалось. В ЯRUS айтишники могут получить бесценный опыт по созданию такого уникального продукта, как социальная сеть, а также комфортные условия работы, ДМС и конкурентную заработную плату.