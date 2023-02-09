Путин рассказал, как едва не попал в авиакатастрофу

В двигатель авиалайнера, в котором передвигался президент России Владимир Путин, попала птица. Из-за этого один из двух двигателей борта №1 заглох.
Когда самолет попал в нештатную ситуацию, глава государства спросил у капитана, что делать. Командир заверил Путина, что самолет «дотянет». Президент предложил развернуться и сесть, после чего воздушное судно приземлилось на промежуточном аэродроме. Об этом российский лидер рассказал на встрече с представителями авиационной отрасли.
Путин отметил важность безопасности. Он вспомнил ситуацию, произошедшую с вертолетом, когда ему, уже будучи президентом, надо было прибыть на место. Однако пилот вертолета заявил, что он командир и будет принимать решение, поэтому никто никуда не полетит.