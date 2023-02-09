Путин рассказал, как едва не попал в авиакатастрофу

Путин отметил важность безопасности. Он вспомнил ситуацию, произошедшую с вертолетом, когда ему, уже будучи президентом, надо было прибыть на место. Однако пилот вертолета заявил, что он командир и будет принимать решение, поэтому никто никуда не полетит.