В звенигородском суде состоялось слушание дела о нелегальном детском садике

Слушание дела длилось три часа. Но доказательства, занявшие четыре тома дела, не убедили судью. Истец требовала вернуть ей всю уплаченную за два года сумму или компенсировать хотя бы часть. Ведь вместо обещанных занятий она получила лишь присмотр за своим ребенком, причем лицами без специального образования. Адвокат заявителя Павел Чугунов заявил, что он продолжит бороться с проблемой нелегальных детских садов.