В звенигородском суде состоялось слушание дела о нелегальном детском садике

В Звенигородском городском суде состоялось слушание дела о несоответствии качества предоставляемых услуг специалистами детского сада «Киндер таун». Учреждение позиционирует себя как образовательное, приглашая малышей в новый учебный год и обещая подготовить их к школе. Однако, как оказалось, никакой государственной лицензии у него нет.
«В суде ответчик пытается убедить нас в том, что факт отсутствия у него государственной лицензии означает, что у него есть право допускать к работе с детьми кого угодно по своему усмотрению, не проверяя этих лиц на наличие судимостей, опасных заболеваний, психических отклонений, не имеющих педагогического образования. Он полагает также, что если у него нет этой лицензии, то ему необязательно соблюдать меры безопасности, изолировать детей от внешней среды, а также соблюдать противоэпидемиологические меры», — прокомментировал ход слушаний представитель истца — адвокат Павел Чугунов.
Исходя из материалов дела, у детского сада «Киндер таун» отсутствовала своя огороженная детская площадка. Детей попросту водили гулять в общественную игровую зону, где к ним мог проникнуть любой прохожий.
Слушание дела длилось три часа. Но доказательства, занявшие четыре тома дела, не убедили судью. Истец требовала вернуть ей всю уплаченную за два года сумму или компенсировать хотя бы часть. Ведь вместо обещанных занятий она получила лишь присмотр за своим ребенком, причем лицами без специального образования. Адвокат заявителя Павел Чугунов заявил, что он продолжит бороться с проблемой нелегальных детских садов.
«Мы будем выходить на законодательные структуры для того, чтобы на законодательном уровне внести регулирование, по которому детские сады, например, не могли бы использовать в своем названии такие слова, как «детский сад», не имея государственной лицензии», — предположил Чугунов.
Виртуальное обучение в виртуальном образовательном заведении обходилось родителям в 60 тысяч рублей ежемесячно. При этом, по словам одной из мам, Марины Георгиевы, которая и подала заявление в суд, руководство садика тщательно скрывало, что развитием ее чада и подготовкой его к старшей группе и школе никто по факту не занимался.
«С решением суда я категорически не согласна. Я просто шокирована этим решением. Данное решение будет обжаловано в любом случает. То есть своим оппонентам я хочу сказать, что если они думают, что это конец, то для них это только начало. Также хочу сказать следующее: данный вопрос не имеет под собой никакой финансовой подоплеки. Самое главное, что мы хотим сделать, — это привлечь здесь общественный интерес, чтобы люди были в курсе и понимали, что в такую ситуацию может попасть любой родитель и может пострадать их ребенок», — сказала Георгиева.
В данный момент детский садик «Киндер таун» продолжает оказывать услуги некомпетентными специалистами, не принимая на себя никакой ответственности за жизнь и здоровье детей.