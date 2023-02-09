МИД РФ заявил о неприкрытом шантаже Запада в отношении стран Африки

Это происходит в публичной сфере и легко читается по заявлениям западных партнеров, в том числе приезжающих в африканские страны, добавил дипломат. Российская сторона исходит из того, что государства Африки являются суверенными странами, обладающими «собственной политической волей». Они в состоянии принять отвечающие их национальным интересам решения, подчеркнул Озеров.