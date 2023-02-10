Сотни тракторов парализовали центр Парижа из-за протестов фермеров

Как сообщает портал Agriland, акция сельхозпроизводителей была вызвана недавним решением суда ЕС, отменившего французское правило, разрешавшее производителям сахарной свеклы использовать инсектициды для обработки полей от вредителей. Данное изменение привело фермеров в ярость из-за того, что химикаты имеют решающее значение для производства сахарной свеклы.