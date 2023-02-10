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Сотни тракторов парализовали центр Парижа из-за протестов фермеров

Весь мир
Сотни тракторов парализовали центр Парижа из-за протестов фермеров

Париж, 10 февраля. Сотни тракторов накануне парализовали движение в столице Франции из-за протестов фермеров, которые недовольны запретом на использование пестицидов.

Как сообщает портал Agriland, акция сельхозпроизводителей была вызвана недавним решением суда ЕС, отменившего французское правило, разрешавшее производителям сахарной свеклы использовать инсектициды для обработки полей от вредителей. Данное изменение привело фермеров в ярость из-за того, что химикаты имеют решающее значение для производства сахарной свеклы.

По данным Agriland стало известно, что по меньшей мере 800 тракторов заполонили парижские улицы в районе Дома инвалидов.

«Протест пользуется поддержкой ведущей фермерской организации страны, FNSEA, а также объединений, представляющих сектор по производству сахарной свеклы», — сообщили в издании.
Сотни тракторов парализовали центр Парижа из-за протестов фермеров

Акция фермеров прошла на фоне массовых демонстраций, которые распространились по всей стране против пенсионной реформы правительства Эммануэля Макрона. Помимо повышения пенсионного возраста изменения должны коснуться и увеличения необходимого трудового стажа.
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