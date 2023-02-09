Миссия «спрятаться от ракеты»: каким может быть визит Байдена на Украину

Американский президент вынужден заботиться о своей репутации в преддверии новых выборов главы государства. Об этом в интервью ФАН заявил политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик.
Ранее президент США Джозеф Байден заявил о возможности визита на Украину в обозримом будущем следующее: «есть вероятность того, что я могу поехать в Польшу, но это все».
«Почему Байден, в отличие от остальных западных лидеров, не хочет лететь в Киев? — задался вопросом Соловейчик. — Думаю, он прекрасно понимает, что ничего хорошего с электоральной точки зрения ему эта поездка не принесет. Ведь скоро президентские выборы, в которых он собирается принять участие!»
Однако политолог рассказал, каким бы мог быть визит американского президента на Украину.
«Давайте представим, что вот приезжает Байден, перед ним проводят роскошный парад из националистов, и он говорит им приятные напутственные слова, — нарисовал картину эксперт. —А через два дня после его отъезда обратно в США антифашистские силы выбьют этих обласканных им бандеровцев из очередного крупного города! Каков удар по репутации «лидера западного мира», вы представляете?»
Однако продолжил собеседник ФАН, с Байденом в Киеве может случиться кое-что и похуже.
«Возьмет, да и попадет под бомбежку! — спрогнозировал Соловейчик. — Начнется миссия «спрятаться от ракеты»! Весь мир увидит, как вождя супердержавы его же собственная охрана тащит в ближайшее бомбоубежище! Байден моментально превратится в Михаила Саакашвили, чей имидж в свое время был под чистую уничтожен сценой поедания галстука, которым тот решил позавтракать после того, как российская армия защитила народ Южной Осетии».
Ранее автор NYT Мишель Голдберг посоветовала Байдену не участвовать в президентских выборах в 2024 году.