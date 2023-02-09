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Названа тройка номинантов на звание лучшего тренера 2022 года по версии ФИФА

Спорт
Названа тройка номинантов на звание лучшего тренера 2022 года по версии ФИФА

Испанец Хосеп Гвардиола, аргентинец Лионель Скалони и итальянец Карло Анчелотти стали главными претендентами на звание лучшего футбольного тренера 2022 года по версии ФИФА. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Анчелотти номинирован за победу мадридского «Реала» в чемпионате Испании, Лиге чемпионов, Суперкубке страны и Суперкубке УЕФА. Гвардиола сделал «Манчестер Сити» чемпионом Англии, а Скалони привел сборную Аргентины к победе на ЧМ-2022 в Катаре.

Известно, что победителя объявят 27 февраля 2023 года на церемонии в Париже. В прошлом году в данной номинации победил главный тренер «Челси» Томас Тухель.
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