Названа тройка номинантов на звание лучшего тренера 2022 года по версии ФИФА

Испанец Хосеп Гвардиола, аргентинец Лионель Скалони и итальянец Карло Анчелотти стали главными претендентами на звание лучшего футбольного тренера 2022 года по версии ФИФА. Об этом сообщили в пресс-службе организации.
Анчелотти номинирован за победу мадридского «Реала» в чемпионате Испании, Лиге чемпионов, Суперкубке страны и Суперкубке УЕФА. Гвардиола сделал «Манчестер Сити» чемпионом Англии, а Скалони привел сборную Аргентины к победе на ЧМ-2022 в Катаре.
Известно, что победителя объявят 27 февраля 2023 года на церемонии в Париже. В прошлом году в данной номинации победил главный тренер «Челси» Томас Тухель.