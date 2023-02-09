«Реашальщик-комедиант»: зачем Зеленский унизил Шольца перед всей Германией

Украинский лидер в состоянии просчитывать свои действия лишь на пару шагов вперед и совершенно не умеет мыслить стратегически. Об этом в интервью ФАН заявил политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик.
Ранее Владимир Зеленский в интервью изданию Spiegel заявил, что спецслужбы Украины следили за обеспеченностью немецкой армии ракетами и ПВО. Он также добавил, что сообщил об этом канцлеру ФРГ Олафу Шольцу.
«Если бы в Германии было нормальное правительство, состоящее из людей, которые уважают свой народ и свою страну, преданных национальным интересам, то после таких заявлений Зеленского отношения между Киевом и Берлином охладились бы резко и сразу, — заявил Соловейчик. — Но, зная о том, что в правительственную коалицию ФРГ входит партия «Зеленых» во главе с Анналеной Бербок, которой на откуп отдана вся внешняя политика страны, то я не увижу ничего удивительного, если Шольц молча «проглотит» риторику украинского президента».
Политолог напомнил, что в свое время Бербок заявила, что ее «обещания, данные народу Украины, выше экономических и социальных интересов собственных избирателей».
«Так что федеральное правительство в очередной раз утрется и будет «обтекать» под огнем критики со стороны собственных патриотически настроенных сограждан, — заявил эксперт. — Что же касается Зеленского и его выходки, то совершена она была, по моему мнению, с целью показать немецким властям, что он по прежнему «решальщик» и имеет рычаги влияния не только на Украину, но и на европейские страны. Такие вот дешевые понты бывшего комедианта, который в состоянии просчитывать свои действия лишь на два шага вперед».
Ранее политолог Юрий Кот назвал Зеленского «крысиным королем» и заявил, что тот «соткан из коррупции».