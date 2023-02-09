Пресняков опубликовал видео в поддержку Костомарова

Музыкант Владимир Пресняков опубликовал в своих социальных сетях видеоролик в поддержку фигуриста Романа Костомарова. Спортсмен вот уже месяц борется за жизнь в Коммунарской больнице.
На днях стала известна шокирующая новость: Костомарову ампутировали обе стопы, также остается риск потери пальцев на руках. Врачи долгое время боролись с некрозом, однако остановить его не получилось.
Костомарова доставили в Коммунарскую больницу 10 января с запущенной формой пневмонии. Фигурист нырял в прорубь, уже будучи больным. Вместо приема лекарств 45-летний спортсмен решил бороться с болезнью закаливанием.