События на Украине к 21:00 9 февраля: ликвидирован сотрудник ГУР Украины, Лиссабон не поставит Киеву самолеты

Тем не менее пока информация от официальных лиц Запада дает повод усомниться в словах Ермака. Например, премьер Португалии Антониу Кошта отметил, что у его страны нет «красной линии» в вопросе поставок боевых самолетов, однако сейчас отсутствует для этого возможность, поскольку все они задействованы, в том числе в интересах блока НАТО. Всего, как сообщается, Португалия имеет около 27 истребителей F-16AM.