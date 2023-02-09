События на Украине к 21:00 9 февраля: ликвидирован сотрудник ГУР Украины, Лиссабон не поставит Киеву самолеты

Международная редакция Федерального агентства новостей сообщает о ситуации, сложившейся на Украине и в Донбассе к утру 9 февраля.
Россия
Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев провел в Москве переговоры с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Одной из тем беседы стали вопросы обеспечения безопасности Запорожской АЭС, которую регулярно обстреливают украинские войска. Как сообщается, Лихачев проинформировал Гросси о мерах, которые предпринимаются Россией в этой области, а также рассказал о том, как обеспечиваются социально-бытовые потребности работников атомной станции и их семей.
Белгородская область снова подверглась атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). По имеющимся сведениям, в Грайворонском городском округе силы противовоздушной обороны перехватили три ракеты.
События в Донбассе
В Донецкой Народной Республике продолжаются ожесточенные бои на территории поселка Красная Гора. Как заявил военкор Александр Симонов, у ВСУ в данном районе «все очень плохо»: штурмовики ЧВК «Вагнер» практически взяли формирования противника в котел, атакуя их сразу с трех сторон при поддержке артиллерии. Тем не менее пока говорить об освобождении поселка преждевременно.
В зоне СВО ликвидирован очередной сотрудник украинских спецслужб. Сообщается, что в бою под Бахмутом погиб некий Александр Ткаченко с позывным Домовой, состоявший в рядах Главного управления разведки МО Украины.
В ДНР прибыли семеро военнослужащих, ранее возвращенных из украинского плена в рамках очередного обмена между Россией и Украиной. Об этом рассказала омбудсмен республики Дарья Морозова.
Украина
Как заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, вопрос передачи Киеву «дальнобойного оружия и истребителей для Украины решен». Позже он обещал опубликовать подробности.
Тем не менее пока информация от официальных лиц Запада дает повод усомниться в словах Ермака. Например, премьер Португалии Антониу Кошта отметил, что у его страны нет «красной линии» в вопросе поставок боевых самолетов, однако сейчас отсутствует для этого возможность, поскольку все они задействованы, в том числе в интересах блока НАТО. Всего, как сообщается, Португалия имеет около 27 истребителей F-16AM.