Зеленский потребовал гарантировать Украине членство в ЕС

Брюссель, 9 февраля. Владимир Зеленский потребовал от европейских чиновников гарантировать Украине членство в ЕС. Об этом он заявил в ходе выступления в Европарламенте.
По его словам, Украина, «которая выигрывает войну с Россией», обязана быть членом Европейского союза, поскольку без ее членства блок будет «неполным».
Зеленский подчеркнул, что переговоры о членстве должны начаться в этом году. По его мнению, такой шаг помог бы мотивировать украинских солдат на защиту страны.
«Европа всегда будет и останется Европой до тех пор, пока мы заботимся о европейском образе жизни», — добавил президент «незалежной».
Визит Владимира Зеленского в Брюссель состоялся в рамках турне, в ходе которого он также посетил Великобританию и Францию. Сообщается, что основной целью поездки стали переговоры с лидерами европейских стран о предоставлении Украине систем вооружений. Речь, в частности, шла о самолетах и дальнобойных ракетных системах.
Ранее группа высокопоставленных дипломатов стран ЕС призвала Брюссель обуздать нереалистичные ожидания Киева по поводу быстрого вступления в Евросоюз. По их словам, для достижения Украиной критериев для получения «пропуска» в ЕС понадобится несколько десятилетий.