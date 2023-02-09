Зеленский потребовал гарантировать Украине членство в ЕС

Визит Владимира Зеленского в Брюссель состоялся в рамках турне, в ходе которого он также посетил Великобританию и Францию. Сообщается, что основной целью поездки стали переговоры с лидерами европейских стран о предоставлении Украине систем вооружений. Речь, в частности, шла о самолетах и дальнобойных ракетных системах.