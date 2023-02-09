Автобус протаранил четыре машины на проспекте Гагарина в Петербурге

Основная часть инцидентов с общественным транспортом в Северной столице происходит именно с лазурными автобусами. Их закупил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в рамках реформы городского транспорта. Эксперты полагают, что общественным транспортом управляют водители, которые ранее работали на маршрутках, но не прошли переквалификацию.