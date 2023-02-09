Автобус протаранил четыре машины на проспекте Гагарина в Петербурге

Дорожная авария с участием лазурного автобуса и четырех автомобилей произошла на проспекте Юрия Гагарина в Санкт-Петербурге. Об этом информирует телеканал «78».
Инцидент случился вечером в четверг в Московском районе. Пользователи соцсетей опубликовали снимки с места происшествия.
Очевидцы рассказали, что автобус протаранил четыре машины. По предварительной информации, водителю общественного транспорта стало плохо в момент, когда он был на рейсе.
На фото можно увидеть, что автобус собрал автомобили в одну кучу. Движение в сторону центра оказалось затрудненным.
Основная часть инцидентов с общественным транспортом в Северной столице происходит именно с лазурными автобусами. Их закупил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в рамках реформы городского транспорта. Эксперты полагают, что общественным транспортом управляют водители, которые ранее работали на маршрутках, но не прошли переквалификацию.