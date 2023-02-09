Похожий на гранату предмет нашли на трамвайных путях в московском районе Коптево. Сотрудники полиции оцепили участок, где, предположительно, обнаружили боеприпас, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Все случилось на Соболевском проезде. Из-за подозрительного предмета, найденного на севере российской столицы, расположенный поблизости магазин эвакуировали.
На месте ЧП работают полицейские и сотрудники других экстренных служб города. Близлежащую территорию обследуют, устанавливаются обстоятельства и детали инцидента.