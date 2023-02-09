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Похожий на гранату предмет нашли на трамвайных путях в московском районе Коптево

Происшествия
Похожий на гранату предмет нашли на трамвайных путях в московском районе Коптево

Похожий на гранату предмет нашли на трамвайных путях в московском районе Коптево. Сотрудники полиции оцепили участок, где, предположительно, обнаружили боеприпас, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Все случилось на Соболевском проезде. Из-за подозрительного предмета, найденного на севере российской столицы, расположенный поблизости магазин эвакуировали.

На месте ЧП работают полицейские и сотрудники других экстренных служб города. Близлежащую территорию обследуют, устанавливаются обстоятельства и детали инцидента.
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