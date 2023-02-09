Актер Никита Джигурда готов потратить наследство Браташ на нужды участников СВО

Во время пресс-конференции, посвященной презентации патриотической песни «Делай добро, делай красиво, в каждом из нас русская сила», Джигурда сообщил журналистам, что вместе с супругой стал наследником Браташ. По словам шоумена, все средства он готов потратить на нужды участников спецоперации России по защите республик Донбасса.