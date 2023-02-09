Актер Никита Джигурда готов потратить наследство Браташ на нужды участников СВО

Российский актер Никита Джигурда рассказал, что по решению кассационного суда он вместе с супругой фигуристкой Мариной Анисиной стал наследником бизнесвумен Людмилы Браташ.
Во время пресс-конференции, посвященной презентации патриотической песни «Делай добро, делай красиво, в каждом из нас русская сила», Джигурда сообщил журналистам, что вместе с супругой стал наследником Браташ. По словам шоумена, все средства он готов потратить на нужды участников спецоперации России по защите республик Донбасса.
«И все деньги, которые лежат у нее на счету, потрачу на бронежилеты для наших бойцов в зоне СВО», — подчеркнул актер.
Напомним, песню и клип «Делай добро, делай красиво, в каждом из нас русская сила» Джигурда записал вместе с балериной Анастасией Волочковой. Автором текста стал блогер Игорь Иламин.