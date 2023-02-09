Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Актер Никита Джигурда готов потратить наследство Браташ на нужды участников СВО

Шоу-бизнес
Актер Никита Джигурда готов потратить наследство Браташ на нужды участников СВО

Российский актер Никита Джигурда рассказал, что по решению кассационного суда он вместе с супругой фигуристкой Мариной Анисиной стал наследником бизнесвумен Людмилы Браташ.

Во время пресс-конференции, посвященной презентации патриотической песни «Делай добро, делай красиво, в каждом из нас русская сила», Джигурда сообщил журналистам, что вместе с супругой стал наследником Браташ. По словам шоумена, все средства он готов потратить на нужды участников спецоперации России по защите республик Донбасса.

«И все деньги, которые лежат у нее на счету, потрачу на бронежилеты для наших бойцов в зоне СВО», — подчеркнул актер.

Напомним, песню и клип «Делай добро, делай красиво, в каждом из нас русская сила» Джигурда записал вместе с балериной Анастасией Волочковой. Автором текста стал блогер Игорь Иламин.
джигурда актер спецоперация наследство
Военкоры ФАН
Лучшие в аду