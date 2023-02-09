Режиссер Федор Бондарчук снова спровоцировал слухи о разводе с Паулиной Андреевой

Режиссер Федор Бондарчук снова вышел в свет без компании своей молодой супруги, актрисы Паулины Андреевой. Это далеко не первый случай, когда артист появляется на публике без сопровождения жены.
Перед фотографами в кинотеатре «Художественный» режиссер позировал вместе с коллегой Анной Михалковой. Они обнимались и много беседовали на красной ковровой дорожке кинопремьеры сериала «Фишер» в Москве.
На фоне одиноких выходов Бондарчука в Сети появились слухи о разводе режиссера с актрисой, которая подарила ему сына. Но большинство поклонников не беспокоятся за благополучие семьи, поскольку они считают, что Андреева отсутствует из-за плотного рабочего графика.