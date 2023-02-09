Трех молодых людей задержали в Подмосковье за инсценировку ограбления

Сотрудники полиции в Московской области задержали трех местных жителей за инсценировку преступления. Об этом в четверг сообщили в управлении полиции по Московской области.
Как пишет «Подмосковье Сегодня», к стражам порядка обратился 22-летний сотрудник службы доставки грузов. Он рассказал, что стал жертвой ограбления. В ходе предварительного следствия было установлено, что к возможному преступлению причастны двое мужчин. Они ворвались в помещение, распылили потерпевшему баллончик в лицо и унесли ящик, внутри которого было 140 тысяч рублей.
Однако позже оказалось, что нападение было инсценировкой. Молодой парень рассказал знакомым о местонахождении крупной суммы и предложил вместе похитить ее. В результате всех причастных задержали и возбудили уголовное дело.