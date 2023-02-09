Участникам массовой драки в челябинской школе может грозить до семи лет тюрьмы

Стало известно, какое наказание может грозить участникам массовой драки в челябинской школе. За права подростков борется организация «Гражданский патруль» и ее лидер Ростислав Антонов. Он рассказал, какие шансы у несовершеннолетних попасть в тюрьму. Его слова приводит «Ридус».
По данным СМИ, задержанным подросткам вменяют статью 213 УК РФ. Если уголовное дело дойдет до суда, фигурантам может грозить до семи лет лишения свободы.
В настоящее время правозащитники собирают все подробности о случившемся инциденте, они узнают информацию о криминальных историях молодых людей, объявивших себя потерпевшими.
Местные жители говорят, что мигранты-школьники часто вымогали деньги у одноклассников, забирали телефоны и вступали в драки.
По словам Антонова, полиции стоит разобраться, чем занимались атакованные молодые люди. Возможно, случившийся конфликт — ответ на беспредел.