Участникам массовой драки в челябинской школе может грозить до семи лет тюрьмы

Стало известно, какое наказание может грозить участникам массовой драки в челябинской школе. За права подростков борется организация «Гражданский патруль» и ее лидер Ростислав Антонов. Он рассказал, какие шансы у несовершеннолетних попасть в тюрьму. Его слова приводит «Ридус».