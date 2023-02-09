Володин заявил о необходимости международного расследования по терактам на «Северных потоках». События дня

По его словам, Байден решился на акт терроризма после девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности страны. Главным вопросом было — избавление от улик. И спустя время агенты нашли незаметный, как им казалось, путь к трубопроводам и воплотили задуманное в действие. Водолазы из США во время учений НАТО подложили взрывчатку, но активировали ее норвежцы. В своем расследовании журналист объяснил мотивы Белого дома. Как оказалось, Вашингтон боялся, что из-за работы газопроводов Германия не захочет оказывать Украине военную и финансовую поддержку.