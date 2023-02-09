В распоряжение СМИ попало частное расследование американского журналиста Сеймура Херша, в котором он указал, что к диверсии на «Северных потоках» приложили руку США.
По его словам, Байден решился на акт терроризма после девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности страны. Главным вопросом было — избавление от улик. И спустя время агенты нашли незаметный, как им казалось, путь к трубопроводам и воплотили задуманное в действие. Водолазы из США во время учений НАТО подложили взрывчатку, но активировали ее норвежцы. В своем расследовании журналист объяснил мотивы Белого дома. Как оказалось, Вашингтон боялся, что из-за работы газопроводов Германия не захочет оказывать Украине военную и финансовую поддержку.
После обнародования данных фактов сегодня, 9 февраля, спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал провести международное расследование на российских трубопроводах.
Пока Владимир Зеленский «устроил чес» по европейской метрополии, его нацисты на родине расстреливают российских военнопленных. Такое заявление сегодня сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова, посмотрев видеозапись убийства российских солдат боевиками ВСУ.
«Пока у Зеленского чес по метрополии, оставшиеся дома нацисты расстреливают пленных. Ровно за это киевскому режиму много лет и платили: за заражение собственного народа человеконенавистнической идеологией, за стравливание людей, за разрушение общества и государства», — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Омбудсмен ЛНР Виктория Сердюкова потребовала от международных правозащитных организаций провести расследование по указанному факту.
В Турции продолжаются спасательные работы. В отдельных случаях из-под завалов удается достать чудом оставшихся в живых людей. Так, сегодня, 9 февраля, в турецком Хатае кинологические расчеты МЧС из России спасли мужчину и женщину. Как сообщается, под завалами им пришлось пробыть около 80 часов. Однако несмотря на такие счастливые в редких случаях находки, поисковики отмечают, что шансов извлечь из-под завалов выживших с каждым часом остается все меньше. По последним данным, число погибших уже составляет более 16 тысяч человек.