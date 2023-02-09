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«Хатайспор» официально снялся с чемпионата Турции из-за последствий землетрясения

Спорт
«Хатайспор» официально снялся с чемпионата Турции из-за последствий землетрясения

Футбольный клуб «Хатайспор» решил сняться с чемпионата Турции из-за последствий землетрясения. Об этом сообщил глава Федерации футбола страны Мехмет Бююкекши.

Напомним, турецкий город Хатай больше остальных пострадал от стихийного бедствия. «Хатайспор» сообщил федерации, что у него не будет возможностей для доигровки текущего первенства Суперлиги. Бююкекши подтвердил эту информацию.

«Мы решили начать наши матчи с 3-4 марта. «Хатайспор» отправил нам письмо сегодня. В нем говорится, что клуб не будет играть свои матчи в этом сезоне», — цитирует чиновника издание TRT Spor.

Кроме «Хатайспора» текущий сезон не сможет доиграть «Газиантеп». Участие в чемпионате Турции по футболу продолжат 17 команд.
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