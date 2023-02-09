Глава МИД РФ Сергей Лавров оценил вклад ЧВК «Вагнер» в поддержание мира на территории Африки

Москва, 9 февраля. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что деятельность ЧВК «Вагнер» направлена исключительно на стабилизацию обстановки в Африке.
По словам главы отечественного внешнеполитического ведомства, проблема активности террористических группировок на Черном континенте остро стоит на повестке дня. В связи с этим правительства некоторых стран сами обратились к «музыкантам».
«Мы не раз комментировали деятельность наших частных военных компаний, которые работают по прямым обращениям соответствующих стран, и их деятельност является вкладом в нормализацию обстановки в регионе, где продолжают активничать террористические бандформирования», — резюмировал Лавров.
Российские инструкторы, которых часто связывают с ЧВК «Вагнер», качественно обучают личный состав Вооруженных сил ЦАР (FACA) и Мали (FAMa). Благодаря консультативной поддержке отечественных специалистов, недавно центральноафриканские силовики нейтрализовали ячейку иностранных боевиков в столице республики.
Ранее посол РФ в ЦАР Александр Бикантов сообщил, что присутствие сотрудников Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) в стране решило проблему с терроризмом на территории региона. По словам дипломата, большинство бандформирований уже потерпело поражение.