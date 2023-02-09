Посол Соарес: Бразилия ждет инвестиций от «Газпрома»

Бразильские власти выступают за инвестирование «Газпрома» в свой газовый сектор, поэтому страна ожидает вложений от газового концерна, передает РИА Новости заявление посла Бразилии в России Родриго Баэна Соареса.
По его словам, в стране уже разработали новую нормативно-правовую базу в газовой сфере. По данным статистики Национальной конфедерации промышленности Бразилии, инвестиции могут достигнуть 29 млрд долларов до 2030 года.
Ранее стало известно, что чешская компания CEZ подала в суд на «Газпром» за недопоставку газа в 2022 году по ранее заключенному контракту.