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Посол Соарес: Бразилия ждет инвестиций от «Газпрома»

Экономика
Посол Соарес: Бразилия ждет инвестиций от «Газпрома»

Бразильские власти выступают за инвестирование «Газпрома» в свой газовый сектор, поэтому страна ожидает вложений от газового концерна, передает РИА Новости заявление посла Бразилии в России Родриго Баэна Соареса.

По его словам, в стране уже разработали новую нормативно-правовую базу в газовой сфере. По данным статистики Национальной конфедерации промышленности Бразилии, инвестиции могут достигнуть 29 млрд долларов до 2030 года.

Ранее стало известно, что чешская компания CEZ подала в суд на «Газпром» за недопоставку газа в 2022 году по ранее заключенному контракту.
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