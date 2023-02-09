Манукян: Джо Байден не хочет ехать на Украину в силу возраста или ему просто «наплевать»

По той же причине, считает Манукян, главе американского государства стоит сделать определенную скидку. Впрочем, кроме опасений по поводу его безопасности, есть вероятность, что ему просто уже «наплевать на происходящее вокруг», в том числе и на Украину, отметил спикер.