Манукян: Джо Байден не хочет ехать на Украину в силу возраста или ему просто «наплевать»

Джо Байден — человек уже в возрасте и не хочет лишних для себя приключений. Так в беседе с ФАН журналист и блогер Вадим Манукян прокомментировал прошедший сегодня брифинг американского лидера для прессы.
Отвечая на вопрос журналистов, планирует ли он поездку в Киев, глава Белого дома ответил, что есть вероятность его визита в Польшу, «но это все».
Ранее в СМИ сообщалось, что администрация США готовит президента к встрече с его польским коллегой, которая, возможно, будет приурочена к началу Специальной военной операции ВС РФ на Украине.
«Байден прекрасно понимает, что фактически является одной из сторон конфликта и пытается обезопасить себя от каких-то потрясений, которые в общем-то не касаются европейских лидеров. Наверно, он считает, что ему может прилететь, если он вдруг окажется в Киеве. Ничего подобного, конечно, не произойдет, но дедушка опасается. Хотя в силу возраста он должен быть уже в определённой мере фаталистом», — сыронизировал эксперт.
По той же причине, считает Манукян, главе американского государства стоит сделать определенную скидку. Впрочем, кроме опасений по поводу его безопасности, есть вероятность, что ему просто уже «наплевать на происходящее вокруг», в том числе и на Украину, отметил спикер.
«И не забывайте, что вокруг него полно советников. Скорее всего они и шепнули ему: "Джо, в незалежной ничего хорошего с тобой не произойдет. Поэтом лучше посиди спокойно дома, в Вашингтоне и никуда не суйся. Ну, максимум долети до Варшавы"», — заключил собеседник ФАН.
Автор публикаций для The New York Times Мишель Голдберг ранее прокомментировала намерения Байден баллотироваться на второй срок. Журналистка посоветовала нынешнему президенту не участвовать в гонке за пост главы государства в 2024 году.