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Замглавы Минфина Колычев: российская экономика может развиваться активнее прогнозов

Экономика
Замглавы Минфина Колычев: российская экономика может развиваться активнее прогнозов

Российская экономика может развиваться быстрее, чем этого ожидали специалисты, заявил замглавы Минфина Владимир Колычев. Он сказал, что в текущем году экономический рост может превзойти прогнозы.

В Министерстве экономического развития России ранее ожидали, что падение ВВП РФ по итогам 2023 года составит 0,8%. Аналогично полагали в Международном валютном фонде, однако позже изменили прогноз в положительную сторону.

Одним из элементов санкционного давления стали бренды, которые приняли решение уйти из России в знак солидарности. Им ответил президент Владимир Путин, слова которого передал «ФедералПресс». Глава государства пожелал им всего доброго.
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