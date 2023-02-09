Замглавы Минфина Колычев: российская экономика может развиваться активнее прогнозов

Российская экономика может развиваться быстрее, чем этого ожидали специалисты, заявил замглавы Минфина Владимир Колычев. Он сказал, что в текущем году экономический рост может превзойти прогнозы.
В Министерстве экономического развития России ранее ожидали, что падение ВВП РФ по итогам 2023 года составит 0,8%. Аналогично полагали в Международном валютном фонде, однако позже изменили прогноз в положительную сторону.
Одним из элементов санкционного давления стали бренды, которые приняли решение уйти из России в знак солидарности. Им ответил президент Владимир Путин, слова которого передал «ФедералПресс». Глава государства пожелал им всего доброго.