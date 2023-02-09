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Депутат Госдумы Матвеев призвал вернуть в России переход на летнее и зимнее время

Общество
Депутат Госдумы Матвеев призвал вернуть в России переход на летнее и зимнее время

Переход на летнее и зимнее время могут вернуть в России по инициативе депутатов Государственной думы.

Так, парламентарий Михаил Матвеев собирается подготовить и внести соответствующий законопроект на рассмотрение. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Пришло несколько обращений с просьбой вернуть переход на летнее/зимнее время. Подготовлю соответствующий законопроект и скоро внесу», — написал он.

Россия еще в 2014 году отказалась от летнего времени. А вот в Европе многие страны до сих пор переводят стрелки часов.

Сторонники перевода стрелок утверждают, что такая мера позволяет более рационально использовать светлое время суток. Противники же этой идеи уверяют — никакой экономии на самом деле нет.
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