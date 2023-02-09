Семейную комедию «Чебурашка» покажут в Нью-Йорке и шести других городах США в феврале

Фильм «Чебурашка» режиссера Дмитрия Дьяченко, вышедший на экраны в России 1 января 2023 года, в феврале покажут в Нью-Йорке и еще шести городах США.
Как следует из информации, которая приводится на сайте онлайн-кассы KinoFilmCorp, речь идет об Атланте, а также Далласе, Сан-Хосе, Тампе, Чикаго и Филадельфии.
В Большом яблоке посмотреть семейную комедию можно в кинотеатре Kent Theater, расположенном неподалеку от Брайтон-Бич. Показ продлится до 17 февраля. Примечательно, что фильм демонстрируют на русском языке с английскими субтитрами.
Ранее «Чебурашка» стал самым кассовым фильмом в истории российского кинематографа. Картину, главные роли в которой исполнили Сергей Гармаш, Ольга Кузьмина, Полина Максимова и Федор Добронравов, посмотрели почти 17 млн зрителей, принеся ее создателям почти 6 млрд рублей.