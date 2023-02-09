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Американские конгрессмены официально призвали Байдена перестать снабжать Киев

Политика
Американские конгрессмены официально призвали Байдена перестать снабжать Киев

Ряд членов американского конгресса официально призвали главу Белого дома Джо Байдена изменить политический курс по Украине.

Сообщается, что группа конгрессменов внесла резолюцию, в которой потребовали от президента США перестать снабжать киевский режим оружием и деньгами в рамках российской спецоперации. Соответствующий документ был обнародован 9 февраля.

Ранее глава украинского государства Владимир Зеленский совершил рабочие визиты в Лондон и Париж. Там он просил своих западных кураторов о новой помощи для ВСУ. В частности, он призвал предоставить Киеву истребители для борьбы с Москвой.
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