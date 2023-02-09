Американские конгрессмены официально призвали Байдена перестать снабжать Киев

Ряд членов американского конгресса официально призвали главу Белого дома Джо Байдена изменить политический курс по Украине.
Сообщается, что группа конгрессменов внесла резолюцию, в которой потребовали от президента США перестать снабжать киевский режим оружием и деньгами в рамках российской спецоперации. Соответствующий документ был обнародован 9 февраля.
Ранее глава украинского государства Владимир Зеленский совершил рабочие визиты в Лондон и Париж. Там он просил своих западных кураторов о новой помощи для ВСУ. В частности, он призвал предоставить Киеву истребители для борьбы с Москвой.