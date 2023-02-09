Филолог Богач: Достоевский рассказывал о новомодных радикальных идеях, которые доводят до преступления

Заведующий кафедрой цифровой дидактики Санкт-Петербургского радиотехнического колледжа филолог и литературовед Дмитрий Богач рассказал в эфире пресс-центра медиагруппы «Патриот», почему роман Достоевского «Преступление и наказание» является актуальным и сегодня. По его мнению, он помогает людям, совершившим тяжелые преступления, возвращаться к нравственной жизни.
Прошедший эфир программы «Вертикали» диакон Георгий Роденков, клирик храма во имя иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» посвятил памяти великого русского писателя Федора Михайловича Достоевского, скончавшегося 9 февраля 1881 года. Его интересовали мотивы, побудившие Достоевского написать роман «Преступление и наказание», и цель, которую преследовал писатель, создавая его.
Дмитрий Богач рассматривает роман в аспекте религиозного мировоззрения и христоцентризма Достоевского, поэтому считает. «Преступление и наказание» романом о воскресении из мертвых еще живущих людей, которые нравственно умерли, совершив тяжелое преступление. По его словам, все невыносимые страдания, через которые проходит герой романа Родион Раскольников, заканчиваются, когда он осознает в себе потребность нравственного воскресения.
«Все заканчивается великой любовью, которая способна воскрешать человека к новой благословенной жизни», — заявил Дмитрий Богач.
Филолог не считает «Преступление и наказание» мрачным романом. По его словам, отношение к роману и его автору, будто он смакует человеческие страдания, что он депрессивный писатель, это штампы, которые породили литературоведы, невнимательно изучающие творчество Достоевского.
«Сцен человеческого счастья у него нисколько не меньше чем, чем сцен страдания. И эти сцены счастья очень пронзают человеческое сердце, заставляют его испытывать благоговение и эмоциональное напряжение, обогащая духовный мир человека. Когда мы читаем Достоевского, мне кажется, мы сами становимся лучше, чем мы есть на самом деле», — отметил Дмитрий Богач.
Специфика творчества Достоевского и романа «Преступление и наказание», в частности, по его мнению, заключается в том, что его понять могут только люди, пережившие страдания подобно тем, которые пережили Раскольников и другие нравственно опустившиеся герои романа. Изначально писатель, по словам филолога, задумывал этот роман как собственную исповедь, переосмыслив свою жизнь, которая привела его на каторгу.
«Замысел романа раскрывается в трех письма Достоевского. Первое письмо это письмо 1859 года родному брату «Не помнишь ли, я тебе говорил про одну "Исповедь-роман". Это будет, во-1-х, эффектно, страстно, а во-2-х, все сердце мое с кровью положится в этот роман. Я задумал его в каторге, лежа на нарах, в тяжелую минуту грусти и саморазложения», — рассказал Дмитрий Богач.
Второе письмо, адресованное издателю Краевскому в 1865, повествует о желании Достоевского написать роман о пореформенной эпохе, о диком явлении русского капитализма, который просто одурманил всех, и все стали преклоняться перед деньгами. Писатель хотел осветить острейшие социальные проблемы эпохи: пьянство, проституцию, детскую беспризорность, бытовое насилие. Роман предварительно назывался «Пьяненькие», но он не был написан, так как издатель не дал писателю денег в долг в счет публикации будущего романа.
В третьем письме издателю Каткову также в 1865 году Достоевский рассказывает о намерении написать роман о молодом человеке, который по неустойчивости в понятиях, предаваясь новомодным радикальным идеям, совершает преступление, но земной закон и Божья правда берут свое, и он вынужден на себя донести, принять страдания с надеждой в будущем в последний раз испытать вкус жизни, нравственно воскреснуть.
«Это и было написано, это уже приближает нас к канонической версии романа Достоевского "Преступление и наказание". Здесь тоже прослеживается мысль рассказать о преступнике, который совершает идеологическое преступление — преступление по убеждению, преступление по замыслу», — пояснил Дмитрий Богач.
Сидя в Омском остроге, Достоевский познакомился с разными преступниками, среди которых были большие злодеи. Например, там был заключённый, который убивал маленьких детей, рассказал филолог, и по убеждению Достоевского, даже он мог рассчитывать на искупление своей вины. Только добиться этого можно ценой глубокого и искреннего раскаяния, считал Достоевский. И роман «Преступление и наказание» является той путеводной звездой, которая ведет преступников на пути нравственного возрождения, отметил Дмитрий Богач.