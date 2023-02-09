Филолог Богач: Достоевский рассказывал о новомодных радикальных идеях, которые доводят до преступления

Специфика творчества Достоевского и романа «Преступление и наказание», в частности, по его мнению, заключается в том, что его понять могут только люди, пережившие страдания подобно тем, которые пережили Раскольников и другие нравственно опустившиеся герои романа. Изначально писатель, по словам филолога, задумывал этот роман как собственную исповедь, переосмыслив свою жизнь, которая привела его на каторгу.