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Посол РФ в Германии Нечаев: высказывания министра обороны ФРГ о Путине вызывают недоумение

Армия
Посол РФ в Германии Нечаев: высказывания министра обороны ФРГ о Путине вызывают недоумение

Посол РФ в Германии Сергей Нечаев заявил, что жесткие высказывания главы немецкого минобороны Бориса Писториуса о российском лидере Владимире Путине несовместимы с правилами приличия.

В интервью РИА Новости дипломат прокомментировал слова министра о том, что мир без Путина был бы лучше. По словам Нечаева, подобные высказывания Писториуса вызывают недоумение.

«Подобные высказывания не вписываются в тональность и без того немногочисленных российско-германских контактов», — заявил Нечаев.

Он добавил, что российская сторона стремится к диалогу, который предполагает цивилизованные рамки общения.
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