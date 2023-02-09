Посол РФ в Германии Нечаев: высказывания министра обороны ФРГ о Путине вызывают недоумение

Посол РФ в Германии Сергей Нечаев заявил, что жесткие высказывания главы немецкого минобороны Бориса Писториуса о российском лидере Владимире Путине несовместимы с правилами приличия.
В интервью РИА Новости дипломат прокомментировал слова министра о том, что мир без Путина был бы лучше. По словам Нечаева, подобные высказывания Писториуса вызывают недоумение.
«Подобные высказывания не вписываются в тональность и без того немногочисленных российско-германских контактов», — заявил Нечаев.
Он добавил, что российская сторона стремится к диалогу, который предполагает цивилизованные рамки общения.