Психолог Самбурский объяснил, как вести себя на работе с раздражающими коллегами

Существует несколько эффективных советов о том, как не позволить раздражающим коллегам по работе влиять на производительность труда и настроение.
В первую очередь с такими людьми важно сохранять спокойствие. Об этом рассказал клинический психолог Станислав Самбурский.
«Один из вариантов — постараться игнорировать собеседника и сосредоточиться на своей работе. Другой — поговорить с коллегой напрямую и попытаться решить проблему», – объяснил он в беседе с «Газетой.Ru».
Также могут помочь перерывы в течение дня. Кроме того, стоит поработать над повышением самооценки и уверенности в себе, чтобы лучше справляться с трудными ситуациями, резюмировал эксперт.