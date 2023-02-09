Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Психолог Самбурский объяснил, как вести себя на работе с раздражающими коллегами

Общество
Психолог Самбурский объяснил, как вести себя на работе с раздражающими коллегами

Существует несколько эффективных советов о том, как не позволить раздражающим коллегам по работе влиять на производительность труда и настроение.

В первую очередь с такими людьми важно сохранять спокойствие. Об этом рассказал клинический психолог Станислав Самбурский.

«Один из вариантов — постараться игнорировать собеседника и сосредоточиться на своей работе. Другой — поговорить с коллегой напрямую и попытаться решить проблему», – объяснил он в беседе с «Газетой.Ru».

Также могут помочь перерывы в течение дня. Кроме того, стоит поработать над повышением самооценки и уверенности в себе, чтобы лучше справляться с трудными ситуациями, резюмировал эксперт.
коллеги работа раздражение психолог советы
Военкоры ФАН
Лучшие в аду