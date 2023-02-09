Златан Ибрагимович заявил, что намерен продолжить футбольную карьеру

Шведский нападающий итальянского «Милана» Златан Ибрагимович хочет продолжить профессиональную карьеру, несмотря на солидный возраст. Опытному футболисту в этом году исполнится 42 года.
Ибрагимович признался, что не считает себя эгоистом. Швед хочет помогать молодым игрокам «Милана» становиться лучше изо дня в день. Именно этот факт мотивирует его задержаться в профессиональном футболе еще на несколько лет.
«Мне 41 год, я играю за «Милан» и нахожусь на вершине. Хочу показать другим, что я здесь ради них, а не ради себя. Если бы я был эгоистом, то был бы на острове с сигарой в зубах. Хочу быть примером и лидером, и я сделаю это», — цитирует игрока Sport Mediaset.
Ибрагимович в нынешнем сезоне не провел еще ни одного матча в составе «Милана». Швед до сих пор проходит курс реабилитации после травмы, полученной в прошлом году.