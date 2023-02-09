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Златан Ибрагимович заявил, что намерен продолжить футбольную карьеру

Спорт
Златан Ибрагимович заявил, что намерен продолжить футбольную карьеру

Шведский нападающий итальянского «Милана» Златан Ибрагимович хочет продолжить профессиональную карьеру, несмотря на солидный возраст. Опытному футболисту в этом году исполнится 42 года.

Ибрагимович признался, что не считает себя эгоистом. Швед хочет помогать молодым игрокам «Милана» становиться лучше изо дня в день. Именно этот факт мотивирует его задержаться в профессиональном футболе еще на несколько лет.

«Мне 41 год, я играю за «Милан» и нахожусь на вершине. Хочу показать другим, что я здесь ради них, а не ради себя. Если бы я был эгоистом, то был бы на острове с сигарой в зубах. Хочу быть примером и лидером, и я сделаю это», — цитирует игрока Sport Mediaset.

Ибрагимович в нынешнем сезоне не провел еще ни одного матча в составе «Милана». Швед до сих пор проходит курс реабилитации после травмы, полученной в прошлом году.
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