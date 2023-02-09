Роскосмос опубликовал спутниковый снимок Турции после землетрясения

Спутник Роскосмоса запечатлел последствия землетрясения на юго-востоке Турции.
Снимок опубликован в официальном Telegram-канале госкорпорации. Фотография сделана космическим аппаратом «Канопус-В».
Как отметили представители Роскосмоса, космический мониторинг части Анатолийского полуострова был проведен по запросу МЧС России. Также в съемках были задействованы средства космической группировки дистанционного зондирования Земли и Международной хартии по космосу и крупным катастрофам.
Напомним, подземные толчки, магнитуда которых составила 7,7, произошли в Турции 6 февраля. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что землетрясение стало самым сильным за 80 лет. Позже сейсмологи зарегистрировали три десятка афтершоков.