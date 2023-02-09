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Роскосмос опубликовал спутниковый снимок Турции после землетрясения

Общество
Роскосмос опубликовал спутниковый снимок Турции после землетрясения

Спутник Роскосмоса запечатлел последствия землетрясения на юго-востоке Турции.

Снимок опубликован в официальном Telegram-канале госкорпорации. Фотография сделана космическим аппаратом «Канопус-В».

Роскосмос опубликовал спутниковый снимок Турции после землетрясения

Как отметили представители Роскосмоса, космический мониторинг части Анатолийского полуострова был проведен по запросу МЧС России. Также в съемках были задействованы средства космической группировки дистанционного зондирования Земли и Международной хартии по космосу и крупным катастрофам.

Напомним, подземные толчки, магнитуда которых составила 7,7, произошли в Турции 6 февраля. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что землетрясение стало самым сильным за 80 лет. Позже сейсмологи зарегистрировали три десятка афтершоков.
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