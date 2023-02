Бакарак родился 12 мая 1928 года. Он известен слушателям по большому количеству поп-хитов. За время карьеры он написал 73 шлягера, попавшие в американский топ-40 и 52. Одна из самых известных мелодий композитора стала «Raindrops Keep Fallin' on My Head».