Блогер Рустам Солнцев объяснил, почему подозревает жену Павла Прилучного в беременности

Супруги не давали никаких намеков о положении Брутян. О том, что она может быть беременна, пользователи Сети лишь догадываются. Однако Солнцев считает, что изменения во внешности избранницы Прилучного очень заметны. Например, та стала более «тяжелой», передает Teleprogramma.pro.