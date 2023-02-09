Блогер Рустам Солнцев объяснил, почему подозревает жену Павла Прилучного в беременности

Блогер Рустам Солнцев поделился наблюдениями над внешностью супруги актера Павла Прилучного Зепюр Брутян. Он объяснил, почему подозревает ее в беременности.
Супруги не давали никаких намеков о положении Брутян. О том, что она может быть беременна, пользователи Сети лишь догадываются. Однако Солнцев считает, что изменения во внешности избранницы Прилучного очень заметны. Например, та стала более «тяжелой», передает Teleprogramma.pro.
«У Зепюр даже взгляд изменился, оптика у нее поменялась. Она теперь сильно уставшая женщина, хотя с Прилучным всего несколько месяцев. Они ведь только недавно нашли друг друга, а выглядит она – эх. Это настолько заметно, что даже бросилось мне в глаза», — заявил блогер.
Молодой человек считает, что в браке с актером Брутян станет домохозяйкой, а Прилучный найдет себе новую жену. По мнению Солнцева, к артисту нельзя подпускать девушек из-за его натуры.