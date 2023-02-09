Больше сотни самолетов борются с масштабными пожарами в Чили

Сантьяго, 9 февраля. По меньшей мере 122 самолета работают в Чили в попытке потушить масштабные лесные пожары, которые сожгли уже более 270 тысяч га земель. Об этом сообщает министр внутренних дел южноамериканской страны Каролина Тоха.
«На национальном уровне оперируют 122 самолета, предназначенных для борьбы с лесными пожарами», — отметила министр, добавив, что для этих целей выделено еще шесть самолетов.
Тоха заявила, что количество смертей от пожаров достигло 24 человек. По официальным данным, всего зарегистрировано 5569 пострадавших, 2180 обращений за медицинской помощью разной степени тяжести, 1180 разрушенных домов. Около 889 человек размещены во временных убежищах.
«У нас 311 пожаров по всей стране — это на два больше, чем до вчерашнего дня. Из них 180 находятся под контролем, с еще 84 активно борются. Наибольшее внимание уделяется этим 84 пожарам, где есть угроза жизни и экономической деятельности людей», — подчеркнула министр.
Десятки сильнейших за последние десятилетия лесных пожаров бушуют в Чили уже несколько дней. В связи с увеличением масштаба пожаров Правительство Чили распространило режим ЧС на южный регион Араукания, граничащий с ранее объявленными в Био-био и Ньюбле.
Ранее 150 членов бригады из Мексики и 20 из Колумбии прибыли в Чили для борьбы с лесными пожарами в южно-центральной зоне Чили. Правительства Испании, США, Аргентины, Эквадора, Бразилии и Венесуэлы также предложили Чили помощь, включая самолеты и пожарных.
По мнению экспертов Efe, интенсивная эксплуатация лесов в сочетании с неразумным заселением лесорубами чужеродных пород, таких как эвкалипт и сосна, и плохим управлением лесами являются некоторыми причинами трагедии.