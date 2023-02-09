Больше сотни самолетов борются с масштабными пожарами в Чили

Сантьяго, 9 февраля. По меньшей мере 122 самолета работают в Чили в попытке потушить масштабные лесные пожары, которые сожгли уже более 270 тысяч га земель. Об этом сообщает министр внутренних дел южноамериканской страны Каролина Тоха.