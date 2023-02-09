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Депутат Матвейчев пообещал «много боли» Европе за конфискацию российских резервов

Политика
Депутат Матвейчев пообещал «много боли» Европе за конфискацию российских резервов

Изъятие замороженных резервов РФ принесет Европе «много боли». Об этом в интервью ФАН заявил депутат Государственной думы Олег Матвейчев.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС готовит десятый пакет санкций против России и считает законным использование замороженных российских активов для восстановления Украины.

«Очевидно, раз ЕС готовит уже десятый пакет санкций, это означает, что предыдущие девять так и не сумели ему помочь, — заметил Матвейчев. — Уже нет сомнений, что эти ограничения вредят прежде всего самому Европейскому Союзу — и с каждым новым принятым «пакетом» ему будет все хуже и хуже».

Что же касается использования российских замороженных активов на нужды Украины, то у Москвы найдется чем ответить на этот шаг, добавил депутат.

«У нас тоже много чего замороженного, — заметил парламентарий. — Зеркальные меры будут приняты, и ни один недружественный шаг не останется без ответа! Так что ЕС своими действиями только снова «выстрелит себе в ногу».

По словам собеседника ФАН, если бы замороженные российские резервы можно было бы конфисковать без последствий, то Евросоюз сделал бы это «еще в первом пакете».

«Год уже почти как длится спецоперация, а денежки как были нашими, так и остаются, — заметил Матвейчев. — Чего тянут-то, спрашивается? Не хотят Украине отдавать — так забрали бы себе! Просто понимают, что, встав на этот путь, они доставят себе не только массу проблем, но много боли».

Ранее Олег Матвейчев призвал замораживать доходы осудивших Россию артистов.
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