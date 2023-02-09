Депутат Матвейчев пообещал «много боли» Европе за конфискацию российских резервов

Изъятие замороженных резервов РФ принесет Европе «много боли». Об этом в интервью ФАН заявил депутат Государственной думы Олег Матвейчев.
Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС готовит десятый пакет санкций против России и считает законным использование замороженных российских активов для восстановления Украины.
«Очевидно, раз ЕС готовит уже десятый пакет санкций, это означает, что предыдущие девять так и не сумели ему помочь, — заметил Матвейчев. — Уже нет сомнений, что эти ограничения вредят прежде всего самому Европейскому Союзу — и с каждым новым принятым «пакетом» ему будет все хуже и хуже».
Что же касается использования российских замороженных активов на нужды Украины, то у Москвы найдется чем ответить на этот шаг, добавил депутат.
«У нас тоже много чего замороженного, — заметил парламентарий. — Зеркальные меры будут приняты, и ни один недружественный шаг не останется без ответа! Так что ЕС своими действиями только снова «выстрелит себе в ногу».
По словам собеседника ФАН, если бы замороженные российские резервы можно было бы конфисковать без последствий, то Евросоюз сделал бы это «еще в первом пакете».
«Год уже почти как длится спецоперация, а денежки как были нашими, так и остаются, — заметил Матвейчев. — Чего тянут-то, спрашивается? Не хотят Украине отдавать — так забрали бы себе! Просто понимают, что, встав на этот путь, они доставят себе не только массу проблем, но много боли».
Ранее Олег Матвейчев призвал замораживать доходы осудивших Россию артистов.