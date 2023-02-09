Рособоронэкспорт покажет истребители Су-57Э и Checkmate на выставке в Индии

Российские специалисты продемонстрируют на международной выставке Аero India 2023 в Бангалоре истребитель пятого поколения Су-57Э и легкий тактический самолет Checkmate, сообщили в пресс-службе «Рособоронэкспорта».
Согласно представленной информации, предприятие представит в Индии порядка 200 образцов перспективных российских вооружений и военной техники. Посетители смогут увидеть военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А(Э), самолет-заправщик Ил-78МК-90А, сверхманевренные истребители Су-35 и Су-30СМЭ, а также многофункциональный фронтовой истребитель МиГ-35Д.
Также представитель пресс-службы отметил, что на выставке покажут легкий многоцелевой вертолет Ка-226Т. Его производство хотят открыть на базе российско-индийского предприятия в рамках программы Make in India.