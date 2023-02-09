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Spiegel: Зеленский пожаловался на нежелание Шольца обеспечивать Киев оружием

Политика
Spiegel: Зеленский пожаловался на нежелание Шольца обеспечивать Киев оружием

Немецкого канцлера Олафа Шольца приходится заставлять помогать Киеву, пожаловался глава Украины Владимир Зеленский.

О своих трудностях украинский лидер рассказал в интервью немецкой газете Spiegel.

«Сейчас мы снова в сложной фазе с этими дебатами о немецких танках, это эмоционально и сложно. Мне приходится заставлять его (Шольца. — Прим. ред.) помогать Украине и постоянно убеждать, что эта помощь не для нас, а для европейцев», — поделился он.

Ранее Зеленский рассказал о своей ответственности за срыв минских договоренностей. Как сообщало немецкое издание, президент Украины заявил экс-канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и французскому президенту Эммануэлю Макрону о «невыполнимости» соглашений.
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