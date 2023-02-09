Spiegel: Зеленский пожаловался на нежелание Шольца обеспечивать Киев оружием

Ранее Зеленский рассказал о своей ответственности за срыв минских договоренностей. Как сообщало немецкое издание, президент Украины заявил экс-канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и французскому президенту Эммануэлю Макрону о «невыполнимости» соглашений.