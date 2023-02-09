Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Диетолог Лазуренко раскрыла неожиданную пользу репы для пенсионеров

Общество
Диетолог Лазуренко раскрыла неожиданную пользу репы для пенсионеров

Употребление репы замедляет старение и помогает в профилактике онкологии, заявила врач-диетолог, эндокринолог Наталья Лазуренко.

В разговоре с «Москвой 24» Лазуренко обратила внимание на высокое содержание кальция и витамина C в репе. За счет последнего, по словам Лазуренко, растение помогает бороться со старением. Его особенно рекомендуется употреблять пожилым людям.

Репа, среди прочего, содержит витамины группы B и серу. Последняя также необходима для долголетия. Помимо этого, Лазуренко рассказала о противораковых свойствах содержащегося в растении глюкорафанина. Это вещество защищает клетки от незапрограммированной гибели или мутированного разрастания.

Эксперт убеждена, что репу следует есть регулярно, поскольку она заряжает энергией за счет содержания крахмалистых углеводов.
Наталья Лазуренко эндокринолог диетолог
Военкоры ФАН
Лучшие в аду