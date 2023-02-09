Диетолог Лазуренко раскрыла неожиданную пользу репы для пенсионеров

Употребление репы замедляет старение и помогает в профилактике онкологии, заявила врач-диетолог, эндокринолог Наталья Лазуренко.
В разговоре с «Москвой 24» Лазуренко обратила внимание на высокое содержание кальция и витамина C в репе. За счет последнего, по словам Лазуренко, растение помогает бороться со старением. Его особенно рекомендуется употреблять пожилым людям.
Репа, среди прочего, содержит витамины группы B и серу. Последняя также необходима для долголетия. Помимо этого, Лазуренко рассказала о противораковых свойствах содержащегося в растении глюкорафанина. Это вещество защищает клетки от незапрограммированной гибели или мутированного разрастания.
Эксперт убеждена, что репу следует есть регулярно, поскольку она заряжает энергией за счет содержания крахмалистых углеводов.