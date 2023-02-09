Пережившая землетрясение россиянка рассказала, как трагедия сплотила жителей Турции

Жители Турции сплотились после разрушительного землетрясения, произошедшего 6 февраля. Об этом рассказала пережившая стихийное бедствие россиянка Юлия Шишенко. Она рассказала о реакции жителей страны на трагедию.
Россиянка подчеркивает, что по всей Турции граждане скорбят по погибшим в результате землетрясения. Они активно помогают пострадавшим, передавая им одеяла, матрасы, воду и продукты питания. При этом подчеркивается, что свой вклад в помощь пострадавшим вносит и русская община.
«Русские сообщества собирают огромное количество вещей, продуктов, воды и самого необходимого», — цитирует Шишенко издание «Лента.Ru».
После землетрясения обстановка в Турции изменилась, утверждает девушка. По ее словам, практически все кафе, торговые и развлекательные центры пустуют. Люди продолжают отслеживать сейсмологическую ситуацию через специальные приложения, однако с момента землетрясения заметных толчков больше не происходило, подытожила россиянка.