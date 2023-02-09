Пережившая землетрясение россиянка рассказала, как трагедия сплотила жителей Турции

Россиянка подчеркивает, что по всей Турции граждане скорбят по погибшим в результате землетрясения. Они активно помогают пострадавшим, передавая им одеяла, матрасы, воду и продукты питания. При этом подчеркивается, что свой вклад в помощь пострадавшим вносит и русская община.