Последние несколько недель не утихают разговоры вокруг поставок Украине немецких, британских и американских танков. Однако уже заговорили и о поставках Киеву истребителей: вместо урегулирования конфликта Запад делает все, чтобы продлить агонию киевского режима, все больше втягиваясь в противостояние на Украине.
В новом выпуске программы ФАН «Зона» ее ведущий Руслан Китайгородский рассуждает на тему роли и выгоды Запада в украинском конфликте.
Поставляя новые виды вооружений, и США, и Европа все больше втягиваются в конфликт, а значит, будут расхлебывать последствия полной ложкой. Расширяя поддержку киевских нацистов, западные политики превращаются не просто в стратегических, а в экзистенциальных врагов. Вместо экономического и политического поглощения России они обрекают нашу страну на геополитическую независимость.
Ведущий напомнил о том, как сравнительно недавно в США рассекретили стенограммы бесед между американскими и российскими политиками в 1992 году, в том числе между президентами Ельциным и Бушем-старшим. Уже тогда Россия предупреждала заокеанских «партнеров», что на Украине с ее многомиллионным русским населением расцвет национализма может привести к очень опасным последствиям. Вместо того чтобы прислушаться к предупреждениям, Соединенные Штаты и Евросоюз последовательно превращали Украину в оружие против России.
Как будут развиваться события вокруг украинского вопроса? Что может остановить Европу с ее саморазрушительной политикой? Каких последствий стоит ожидать от прислуживания европейских чиновников перед США? Об этом и многом другом — в новом выпуске программы «Зона» с Русланом Китайгородским.