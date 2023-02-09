«Зона поставок». Зачем Запад поставляет Киеву танки

Ведущий напомнил о том, как сравнительно недавно в США рассекретили стенограммы бесед между американскими и российскими политиками в 1992 году, в том числе между президентами Ельциным и Бушем-старшим. Уже тогда Россия предупреждала заокеанских «партнеров», что на Украине с ее многомиллионным русским населением расцвет национализма может привести к очень опасным последствиям. Вместо того чтобы прислушаться к предупреждениям, Соединенные Штаты и Евросоюз последовательно превращали Украину в оружие против России.