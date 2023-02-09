МИД России: Москва прорабатывает вопрос о назначении нового посла в Токио

Российское руководство в настоящий момент изучает вопрос относительно дальнейших дипломатических контактов с Токио. Такой информацией поделились во внешнеполитическом ведомстве страны.
Уточняется, что Москва сейчас прорабатывает назначение нового руководителя дипломатической миссии России в японском государстве. Соответствующее заявление было опубликовано 9 февраля.
Напомним, что в ноябре прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Михаила Галузина с должности посла Москвы в Токио. Также своим решением политик назначил дипломата заместителем министра иностранных дел РФ.