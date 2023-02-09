Устроившие массовую драку челябинские школьники не состояли в экстремистских группировках

Подростки, устроившие массовую драку на территории школы в Челябинске, не состояли в группировках, занимающихся противоправной деятельностью, сообщили в региональном главке МВД.
Ранее в СМИ появилась информация о конфликте между молодыми людьми в возрасте от 14 до 18 лет. Однако в ряде публикаций произошедшему была дана субъективная оценка, не соответствующая действительности.
Правоохранители установили, что в отношении школьников, пострадавших в драке, нет заявлений, обращений и уголовных дел, а нападавшие не состояли в экстремистских группировках.
Напряженные отношения между сторонами возникли на фоне личных неприязненных отношений и взаимных претензий. Всех участников инцидента установили и задержали.
Ранее сообщалось, что в результате потасовки несколько человек попали в больницу .