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Устроившие массовую драку челябинские школьники не состояли в экстремистских группировках

Происшествия
Устроившие массовую драку челябинские школьники не состояли в экстремистских группировках

Подростки, устроившие массовую драку на территории школы в Челябинске, не состояли в группировках, занимающихся противоправной деятельностью, сообщили в региональном главке МВД.

Ранее в СМИ появилась информация о конфликте между молодыми людьми в возрасте от 14 до 18 лет. Однако в ряде публикаций произошедшему была дана субъективная оценка, не соответствующая действительности.

Правоохранители установили, что в отношении школьников, пострадавших в драке, нет заявлений, обращений и уголовных дел, а нападавшие не состояли в экстремистских группировках.

Напряженные отношения между сторонами возникли на фоне личных неприязненных отношений и взаимных претензий. Всех участников инцидента установили и задержали.

Ранее сообщалось, что в результате потасовки несколько человек попали в больницу .
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